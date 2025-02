Já sabe o que vai ver no Lollapalooza? TOCA indica dez shows imperdíveis

O Lollapalooza está chegando. Um dos mais aguardados festivais de música de 2025 abre seu primeiro dia daqui a exatos 30 dias, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E, você, já sabe o que vai ver? O TOCA lista 10 atrações imperdíveis do festival. Confira!

Estreia de Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo, que estreia em palcos brasileiros no Lollapalooza 2025 Imagem: Amy Sussman/Getty Images for FIREAID

A jovem cantora e colecionadora de Grammy fará sua estreia no Brasil dentro da turnê do disco "Guts" (2023). Claro que o repertório deverá contemplar faixas de seu álbum de estreia, "Sour" (2021).

Estreia do Tool

A banda Tool é uma das estreias mais aguardadas em palcos brasileiros Imagem: Todd Cooper e Travis Shinn/Tool

Nem só de pop vivem as estreias do Lolla. O Tool, lendária banda de rock progressivo noventista também vem pela primeira vez ao Brasil, trazendo uma performance intensa com faixas como 'Schism' e 'The Pot'.

Despedida do Sepultura

Andreas Kisser, do Sepultura, que passa pelo Lollapalooza com a turnê de despedida da banda Imagem: Marc Pfitzenreuter/Redferns

A maior banda brasileira de metal apresenta o show de sua turnê de despedida, 'Celebrating Life Through Death', marcando um momento histórico para os fãs.

Nostalgia millennial com Alanis Morissette

A canadense Alanis Morissette volta ao Brasil para show no Lollapalooza 2025 Imagem: Gilbert Flores/Penske Media via Getty Images

Depois de um show único esgotado em 2023, a cantora canadense retorna ao Brasil na turnê que celebra os 30 anos do clássico "Jagged Little Pill". Além de tocar o disco na íntegra, ela incluirá canções de outros trabalhos.

Lo fi com Wave to Earth

Daniel Kim, vocalista do trio coreano que mistura jazz com indie Wave to Earth; banda toca no Lollapalooza 2025 Imagem: Gary Miller/FilmMagic

O trio coreano que mistura jazz com indie rock é das atrações mais interessantes do festival. Tem só dois discos lançados, mas muito futuro pela frente.

EDM com San Holo

San Holo, atração do Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Divulgação

Um dos nomes mais quentes da música eletrônica atual, o músico vem ao Brasi pela primeira vez em um DJ set que deve incluir também solos de guitarra.

Riot Grrrl com Charlotte Matou um Cara

O girl power da banda punk Charlotte Matou um Cara dá as caras no Lollapalooza 2025 Imagem: @mazzei.br/Charlotte Matou um Cara

Quarteto paulista de punk rock com 10 anos de estrada e bons serviços prestados à arte combativa. Vão apresentar canções de seus dois discos, o auto-intitulado de 2017 e "Atentas" (2021).

Elegância com Michael Kiwanuka

O inglês Michael Kiwanuka durante o festival de Glastonbury em 2024; ele toca no Lollapalooza 2025 Imagem: Harry Durrant/Getty Images

O britânico traz seu neo-soul encantador de volta ao Brasil, agora na turnê de divulgação de "Small Changes", lançado no final do ano passado. Sim, "Cold Little Heart" não deve faltar.

Empoderamento com Drik Barbosa

A rapper Drik Barbosa promete show especial para o Lollapalooza 2025 Imagem: Dilvugação/Drik Barbosa

Representante da primeira linha do rap brasileiro, Drik chega no Lolla com um show pensado especialmente para o festival.

Representatividade com Girl in Red

A cantora norueguesa Girl in Red durante show no Uber Eats Music Hall, em 27 de setembro de 2024, em Berlim Imagem: Frank Hoensch/Redferns

Projeto da cantora norueguesa Marie Ulven, traz músicas indie pop com letras confessionais sobre amor, identidade e saúde mental. Com hits como "we fell in love in october" e "Serotonin", ela conquistou uma legião de fãs e se tornou um ícone LGBTQIA+.