Hugo se prepara para a morte em cena comovente de 'Mania de Você'

No capítulo desta sexta-feira (28) em "Mania de Você" (Globo), Hugo se oferece para trabalhar com Diana como uma forma de ficar perto da mulher no que acredita ser o fim de sua vida.

Demitido do Albacoa, o marido de Diana recebeu falsos resultados de exames, mostrando que ele teve um aneurisma cerebral. Ele crê que seu estado é terminal e por isso se prepara para morrer.

Em breve, ele pedirá que Iarlei cuide de sua família após sua morte.

Robson falsificou os exames de Hugo em 'Mania de Você' Imagem: Reprodução/Globo

Filipa pressente que algo ruim aconteceu. Luma percebe um rastro de areia na direção do quarto de Mércia. Viola se irrita com a presença de Mavi e Luma. Molina diz a Mércia que eles têm que descobrir quem foi o motoqueiro que deu o recado para Viola se encontrar com Rudá. Luma confronta Mércia.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.