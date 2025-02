Galã dos anos 90 resgata romance com Vera Holtz: 'Depois veio amizade'

Guilherme Leme, 63, relembrou namoro com Vera Holtz, 71, em entrevista à Mensch.

O que ele disse

Galã foi par romântico de Vera Holtz na novela "De Corpo e Alma" (1992). Vera interpretou Simone Guedes, uma mulher frustrada que se apaixona pelo stripper Gino, papel de Leme.

Eu e Vera temos uma parceria muito bacana há 30 anos. Nós éramos um par romântico de uma novela, ficamos muito próximos, chegamos até a nos apaixonar um pelo outro.

Guilherme conta que ainda é próximo da ex-namorada, que o dirige na peça "O Estrangeiro Reloaded", em cartaz no Rio de Janeiro. "Curtimos esse momento, e depois da paixão veio uma grande amizade."

Eu e Vera somos da mesma fonte, nós somos caipiras do interior de São Paulo, as nossas famílias são muito parecidas e eu acho que nós dois sempre tivemos o mesmo interesse pelas artes.

Ator sempre foi reservado quanto à vida particular. "Eu sempre tive um certo problema com essa coisa de ser celebridade, nunca foi uma coisa que me agradou, porque você fica muito exposto."

Leme ainda revela porque se afastou da televisão. "Eu gosto de ir à feira, à padaria, de lugares públicos com bastante gente e gosto de ser só mais um ali, e não o artista. De certa forma, até foi isso que me afastou um pouco da televisão".