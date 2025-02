Grávida, ela foi presa durante a ditadura e nunca mais viu pai de sua filha

Mariluce Moura, 74, estava grávida quando foi presa com o marido, Gildo Macedo Lacerda, em Salvador, em 22 de outubro de 1973. Mariluce foi solta um mês depois, mas Gildo foi transferido para o DOI-Codi do 4º Exército, em Recife, onde foi torturado e morto em 28 de outubro, aos 24 anos.

O desaparecimento de Gildo é semelhante ao de Rubens Paiva, retratado no filme "Ainda Estou Aqui" — que concorre ao Oscar de melhor filme.

É preciso fazer um trabalho sério em relação aos crimes da ditadura. Eles precisam ser conhecidos e divulgados nos livros escolares, na discussão da história. Que sejam feitos muitos filmes e livros. Enquanto isso não for feito, essa história não acaba. Estou nisso há quase 52 anos. Minha vida foi profundamente determinada por isso.

Mariluce Moura, viúva de Gildo Macedo Lacerda, em conversa exclusiva com Splash

O que aconteceu

Mariluce foi torturada por dois dias. "Eles descobriram que eu estava grávida e me levaram para um hospital militar em Brotas [bairro em Salvador], para fazer um teste de gravidez. Quando confirmaram, pararam com as torturas. Eu só deixei o quartel 42 dias após ser detida."

O inferno realmente começou depois do dia 1º de novembro, quando me avisaram do assassinato de Gildo. Coincidentemente, em 28 de outubro completamos um ano de casamento. Fiquei completamente destruída, sozinha e desolada.

Mariluce Moura

Em depoimentos levantados pelo relatório de mortos e desaparecidos da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, Carlúcio de Souza Júnior afirmou que Gildo foi torturado no DOI-Codi e que foi possível ouvir gritos do militante por uma noite inteira.

Um dia após torturas, a sala em que Gildo foi interrogado cheirava a vômito, fezes e sangue, segundo o depoente. Carlúcio também afirmou ter sido possível ouvir os gemidos de Gildo na noite de 27 de outubro. No dia seguinte, Rubens Lemos, um companheiro de cela, informou aos colegas que o marido de Mariluce não resistiu às torturas.

Na época, não foi emitida uma certidão de óbito explicando a causa da morte. O corpo de Gildo não foi entregue à família. Um dos posicionamentos oficiais informou que ele foi enterrado como indigente no cemitério da Várzea.

A versão do governo dizia que Gildo Macedo Lacerda havia sido morto em um tiroteio provocado por outro colega de militância identificado como "Antônio". O então militante da APML (Ação Popular Marxista-Leninista) teria sido preso e confessado um encontro com "Antônio" em Caxangá, Recife, no dia 28 de outubro.

Porém, a versão foi desmentida após os depoimentos de outros detidos no DOI-Codi da capital pernambucana. A tentativa de encobrir a morte do militante ficou conhecida como "Teatro de Caxangá".

Gildo Macedo Lacerda foi reconhecido como desaparecido político pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos em 1996. Um ano antes, Jorge Tasso de Souza, oficial que autorizou o encaminhamento dos corpos ao IML, declarou "estranho" o fato de os corpos terem sido levados por militares, e não por autoridades policiais.

Nascido em Ituiutaba (MG), Gildo se tornou diretor da APML e, na clandestinidade, mudou-se para Salvador, quando se casou com Mariluce Moura, em 1972. Ele teve uma filha chamada Tessa, nascida em 1974, mas não conseguiu conhecê-la. Apenas em 1991, foi confirmada judicialmente a paternidade de Tessa, e o nome de Gildo Macedo Lacerda passou a constar em seus registros.

Filha e netos são parecidos com Gildo, segundo Mariluce. "Era um homem lindo, o oposto daquele militante sisudo. Um cara aberto, generoso, culto, ligado em teatro e música. A convivência era muito fácil. Gildo era um verdadeiro galã, de liderança carismática."