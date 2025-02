Gene Hackman e esposa estavam mortos ha? dias, possivelmente semanas, diz xerife

Por Andrew Hay

(Reuters) - O ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, morreram há vários dias ou até mesmo duas semanas antes de seus corpos serem encontrados, na quarta-feira, dentro de casa em Santa Fé, no Estado norte-americano do Novo México, disse nesta sexta-feira o xerife do condado. O ator de 95 anos, vencedor do Oscar, foi encontrado morto em sua residência localizada nas colinas no norte de Santa Fé. Arakawa, de 64 anos, estava em um outro aposento, também morta. “Baseado no corpo e em outras evidências do corpo, aparentam ser vários dias, possivelmente até há umas duas semanas” que Hackman e Arakawa morreram, disse à NBC News o xerife do Condado de Santa Fé, Adan Mendoza. “A autópsia será chave para esta investigação.” Perguntado sobre um frasco aberto com pílulas e algumas pílulas encontradas na pia do banheiro ao lado do corpo de Awakawa, Mendoza afirmou que pediu um relatório toxicológico para estabelecer qual era aquele medicamento, assim como outros dentro da casa, dizendo que “era algo para se preocupar”. “Essa é obviamente uma evidência muito importante na cena”, disse Adan, acrescentando que o exame toxicológico pode demorar três meses ou mais para ficar pronto. Entre as evidências colhidas na residência, havia medicações para a tireoide e o coração, um calendário mensal de 2025, dois aparelhos celulares verdes e registros de saúde, informou um inventário da polícia. O xerife novamente descartou a ocorrência de um crime, baseado na falta de evidências.

A casa tinha fornecimento de gás natural e ainda há "muitas dúvidas" sobre se um vazamento teve papel nas mortes, disse à NBC o chefe dos bombeiros de Santa Fé. Uma porta foi encontrada entreaberta nos fundos. Dois cachorros do casal que sobreviveram entraram e saíram da casa. Um terceiro foi encontrado morto em uma caixa de transporte no banheiro onde Arakawa estava deitada. Tanto o ator quanto a esposa aparentemente caíram de repente ao solo, não havendo sinais de traumas em seus corpos, informou um comunicado da polícia. Hackman, um ex-fuzileiro naval conhecido por sua voz rouca, estrelou mais de 80 filmes e teve trabalhos na televisão e no teatro durante sua longa carreira, que começou no início dos anos 1960. Ele obteve sua primeira indicação ao Oscar pelo seu papel como irmão do ladrão de bancos Clyde Barrow em "Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas", de 1967. Ele conquistou o Oscar de melhor ator em 1972 interpretando o detetive Popeye Doyle em “Operação França”. Em 1993, levou o Oscar de melhor ator coadjuvante em "Os Imperdoáveis”.