Foto de pé no OnlyFans? Lia descobre que Léo tem perfil em site adulto

A cena é no mínimo inusitada: Léo está relaxado no sofá, iluminado por um ring light (anel de luz embutida), com a câmera do celular apontada para seus próprios pés. No episódio desta semana de Lia & Léo, no Canal UOL, nosso protagonista é pego no flagra produzindo conteúdo adulto, enquanto tenta despistar Lia com desculpas esfarrapadas.

Léo (Otaviano Costa) se justifica dizendo que está fazendo uma esfoliação online, fotografando seus pés para enviar a um vendedor de tênis, ou até lendo o futuro pelas linhas do pé. Mas Lia não demora a descobrir que se casou com um "prostituto de pé". O que ela não imaginava é que o próprio marido também encontraria fotos da esposa no OnlyFans, revelando que Léo não é o único a "prostituir" partes específicas do corpo.

Desmascarados, os dois acabam decidindo criar uma "feijoada" — e, com isso, quem sabe mais segredos não venham à tona.

Os novos episódios de "Lia & Léo", agora mais longos e em novo formato, estreiam todas as terças-feiras no Canal UOL, às 22h, e no YouTube de Splash.

Flávia Alessandra e Otaviano Costa no episódio "OnlyFans" Imagem: @ovitoreis

Segunda temporada

Depois de 12 episódios publicados nas redes sociais, a série estreou a segunda temporada em novembro, no Canal UOL, em formato horizontal, com episódios mais longos e a participação de atores e atrizes convidados, adicionando novos personagens à história do casal.

