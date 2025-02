Fim de semana: festivais no Rio e em Olinda e unidades do Sesc SP têm shows

Enquanto rola a folia no país inteiro, Anitta, Fatboy Slim, Ludmilla, Silva e Nação Zumbi, entre outros, participam de festivais no Rio de Janeiro e em Olinda, no fim de semana. Em São Paulo, unidades do Sesc também têm forte programação de shows como alternativa ao Carnaval.

O que vai acontecer

Com início no sábado e quatro dias de duração, o Carvalheira na Ladeira, rola em Olinda. O festival reúne Fatboy Slim, Ludmilla, Wesley Safadão, Jorge & Mateus e outros no primeiro dia; Anitta, Claptone, Xand Avião, Banda Eva, Timbalada e mais atrações no domingo.

No Rio de Janeiro, no sábado, o duo britânico-sueco The Shapeshifters comanda o Glitterbox, no Joá Jungle Rooftop. Também no Rio, no domingo, começam dois festivais. O Auê, no Armazém da Utopia, tem Silva e Sinfônica Ambulante na primeira noite.

Nação Zumbi é o headliner do domingo no Carnamango, no Rio. O evento acontece no Circo Voador até terça.

Funk, rock e MPB

Em unidades do Sesc de São Paulo, o Carnaval é pra quem não gosta de Carnaval. Ou, pelo menos, para quem quer distância do ziriguidum.

Há shows de funk, rock e MPB. Na sexta, o Funk Como Le Gusta toca no Sesc Belenzinho. Black Pantera e Leoni são atrações, ambos com shows no sábado e no domingo, respectivamente nas unidades Ipiranga e Belenzinho. Lô Borges canta no domingo, no Sesc 14 Bis.

Grátis

Para quem gosta de viajar para ver shows, um bom destino é Paulínia, no interior de São Paulo. Na sexta, Alok toca no Parque Brasil 500 com entrada gratuita. A apresentação se dá por conta do aniversário da cidade.

Veja tudo que tem

Sexta

Nmixx - Vibra (São Paulo)

Lionheart - City Lights (São Paulo)

Funk Como Le Gusta - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Carne Doce - Sesc Santo André (Santo André - SP)

Johnny Hooker - Sesc Guarulhos (Guarulhos - SP)

Alok - grátis - Parque Brasil 500 (Paulínia - SP)

Damian Lazarus - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Sábado

Âme - Warung Beach Club (Itajaí - SC)

Drab Majesty - Madame (São Paulo)

Tiquequê - Casa Natura Musical (São Paulo)

Glitterbox (The Shapeshifters, DJ Marky, Yasmine Leo Janeiro) - Joá Jungle Rooftop (Rio de Janeiro)

Sábado e domingo

Black Pantera - Sesc Ipiranga (São Paulo)

Leoni - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Jonathan Ferr - Sesc Santana (São Paulo)

Sábado, domingo, segunda e terça

Carvalheira na Ladeira (Fatboy Slim, Ludmilla, Wesley Safadão, Jorge & Mateus e outros no sábado; Anitta, Claptone, Xand Avião, Banda Eva, Timbalada e outros no domingo; Ana Castela, Blond:ish, Leo Santana, Dennis, Matuê e outros na segunda; Nattan, Pedro Sampaio, Vintage Culture, Alceu Valença e outros na terça) - Arena Carvalheira na Ladeira (Olinda - PE)

Risoflora Festival (Francisco, el Hombre e outros no sábado; Mumbai Express e outros no domingo; Confraria da Costa e outros na segunda; Hoovaranas e outros na terça) - Porto de Cima (Morretes - PR)

Domingo e segunda

Lô Borges - Sesc 14 Bis (São Paulo)

Domingo, segunda e terça

Carnamango (Nação Zumbi e outros no domingo; Criolo convida Leci Brandão; Deekapz e outros na segunda; Jorge Aragão e outros na terça) - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Domingo, segunda, terça, quarta, sexta (7) e sábado (8)