Luísa Sonza comanda festa da semana no BBB 25; argentina se apresentará

Luísa Sonza é a apresentação da festa de sexta-feira (28) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A cantora se apresentará ao lado de Emilia Mernes, artista argentina. Recentemente, as duas lançaram uma música juntas.

Luísa começou o show cantando sucessos como "Modo Turbo e "Dona Aranha".

Para a festa, os participantes receberam figurinos específicos. A decoração contou com tons de vermelho e branco.

Antes da festa, a Líder Vitória Strada colocou 5 brothers em sua Mira. Ela escolheu os gêmeos, Eva, Renata e Vilma.

