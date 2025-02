Ferrugem e Thaís Vasconcellos revelam mudanças na rotina com treino pesado

Ferrugem, 36, e a esposa, Thaís Vasconcellos, 30, mudaram totalmente suas rotinas e hábitos.

O que aconteceu

Em dezembro do ano passado, o cantor já havia perdido cerca de 35 kg. Já a musa do Salgueiro emagreceu mais de 40 kg desde 2019, quando começou a rotina intensa de treinos diários (juntos, o casal fitness eliminou 75 kg).

O pagodeiro apontou que estava com a autoestima baixa antes da mudança. "Eu não dormia bem, levantava o tempo inteiro, dormia de barriga para cima. Não conseguia ver a 'pinça', irmão, tristão, tá ligado... Irmão, (o sobrepeso) mexe no subconsciente da pessoa, no teu psicológico, mexe na tua saúde corporal, na tua autoestima, mexe em tudo", disse em entrevista para a Quem.

Ferrugem ainda garante que não fez intervenções cirúrgicas. "Galera especula que eu fiz cirurgia (bariátrica), mas é bom deixar claro que morro de medo de corte, agulha, sangue. Nada disso cola comigo".

Thaís iniciou a sua transformação física em 2019. "Estive em uma das minhas piores versões de autoestima e saúde. Logo eu, que me amei em todas as versões em que estive, mesmo. Mas precisava sair daquele conforto? Passei por duas gestações, sem rotina, com alimentação péssima, o dia a dia com três meninas e ainda a rotina do marido", contou ela em uma publicação no Instagram.