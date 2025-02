Fantástico em risco? Vitória define quem colocará Na Mira do Líder

Após ganhar a liderança, Vitória Strada, 27, definiu durante a madrugada quais brothers ela colocará Na Mira do Líder no BBB 25.

O que aconteceu

Uma semana após correr risco no Paredão, a atriz assumiu a liderança e decidiu quem serão seus alvos. Durante a madrugada, a sister usou a mesa tática do apê do líder para planejar quais brothers poderão ir direto para a berlinda.

Depois de ouvir uma conversa do quarto Fantástico, Vitória conversou com Thamiris sobre o assunto. Além de indicar os cinco nomes, a sister ainda justificou o motivo de escolher cada um deles.

O primeiro dos nomes foi Vilma. "Porque ela, junto com o filho dela, votou em mim 9 vezes. Mas Dona Vilma, eu vou colocar porque ela já me puxou pra Paredão junto com o Diogo, é uma pessoa que sei que vota em mim", afirmou, refletindo posteriormente que, talvez, a quantidade de votos que viu na central do líder foi a total e não a quantidade que a dupla votou nela.

Eva e Renata também foram apontadas por Vitória. "[Eva] Colocou o meu maior aliado aqui dentro no Paredão (...) [Renata] Já votou em mim. Teve algumas questões na casa, mas apesar de terem passado, é uma pessoa que vota em mim".

Por fim, os gêmeos foram mencionados. "[João Pedro] me botou no Paredão, [João Gabriel] me colocou no alvo", finalizou a líder.

