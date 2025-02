Fã de 50 anos é investigada por beijar Jin, do BTS, sem consentimento

A polícia sul-coreana está investigando uma mulher de 50 anos que supostamente beijou o membro Jin, 32, da boyband BTS, sem consentimento. As informações são do jornal americano The New York Times.

O que aconteceu

Uma mulher japonesa de 50 e poucos anos beijou Jin a força em um evento com fãs. Durante um evento celebrando a saída do artista do exército coreano, uma das fãs da multidão puxou o membro da boyband e o beijou no pescoço a força.

Fotos do encontro viralizaram e fãs afirmaram que Jin parecia desconfortável. A fã japonesa fez parte de um evento em que o artista abraçou 1000 fãs, fotos dela beijando o pescoço dele se tornaram virais em círculos de k-pop.

De acordo com a BBC, a mulher se vangloriou no seu blog de ter beijado ele e disse que "a pele era muito macia". No evento, os fãs faziam uma fila e abraçavam o cantor rapidamente no palco, mas, ela foi fotografada beijando Jin.

A mulher, que está no Japão, está sendo chamada a depôr pela polícia coreana. Depois do evento, que aconteceu no ano passado, a mulher foi chamada pela polícia sul-coreana para testemunhar no caso de "assédio sexual em espaço público".