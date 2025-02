Edney Silvestre comemora após procedimento no coração: 'Prazer estar vivo'

Edney Silvestre comemorou nesta sexta (28), por estar vivo após ter passado por uma cirurgia no coração.

O que aconteceu

O jornalista e escritor compartilhou uma selfie em suas redes sociais para dizer como está se sentindo. "Em recuperação: 5 km caminhados a passos enérgicos na areia. Que privilégio e quanto prazer estar vivo hoje, aqui e agora."

Na imagem, o escritor aparece sem camisa na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Edney Silvestre realizou uma ablação do átrio esquerdo no último sábado (22).

O jornalista demonstrou otimismo pós-cirurgia. "Saber que estou bem escudado contra AVCs e isquemias - entre outros inimigos invisíveis - me deixou eufórico."