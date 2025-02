Diego Hypolito lembra desmaio ao vivo no Faustão: 'Me tirar das Olímpiadas'

Diego Hypolito revelou para outras sister do BBB 25 (Globo) na madrugada desta sexta-feira (28) um episódio inusitado de sua carreira como ginasta Olímpico.

O que aconteceu

Na área externa, Diego lembrou de uma "crise de ansiedade terrível" que sofreu.

Segundo o ginasta, ele estava nos bastidores do programa Domingão do Faustão, pronto para entrar no palco, quando recebeu uma ligação. "Me mandaram ficar ligado: 'Se você entrar, pode acontecer alguma coisa'. Aí já comecei a ficar em estado de alerta. Imagina, os jogos Olímpicos? Fiquei preocupado", lembra.

Estava ligado no meu celular. Na hora de entrar no programa, ao vivo, Faustão me chamou (...) Na hora, eu tinha acabado de receber uma ligação. 'Se você entrar, vão te tirar dos jogos Olímpicos' Diego Hypolito

Vitória questionou o motivo da "ameaça", e Diego desconversou. "Porque a conduta... Eu não vou expor as pessoas", disse.

Em meio ao estresse daquele momento, o brother diz que desmaiou. "O Faustão tinha acabado de falar 'Diego Hypolito', ao vivo. Eu desmaiei na hora", afirmou.

O episódio ocorreu em 2016, e Faustão chegou a dizer ao vivo que se tratava de uma "censura".

O apresentador explicou a ausência de Diego, chamando o pedido de "imbecil". "Pouco antes de entrar no palco, ele recebeu um telefonema de alguém do Comitê Olímpico Brasileiro dizendo que não era pra entrar aqui porque ele seria expulso", diz. "Esse tipo de censura, de punição a um atleta do nível do Diego, que vem a um programa de televisão para participar de um quadro musical e recebe uma ameaça só pelo fato do treinador dele ter sido afastado com uma suspeita que não tem nada a ver com ele".

Ele ainda pediu respeito pelo público e à sociedade brasileira. "Vamos entrar em contato com Carlos Arthur Nuzman, presidente de Comitê Olímpico Brasileiro, e dar a resposta adequada", disse, afirmando que Diego chorou nos bastidores.

