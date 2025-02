Descoberta de Marco movimenta 'Volta por Cima' e muda a vida do personagem

No capítulo desta sexta-feira (28) de "Volta por Cima" (Globo), Marco descobre uma pista sobre sua mãe, Ruth (Lucinha Lins). A personagem finalmente aparece na novela das 19h.

Marco (Guilherme Weber) e Ruth (Lucinha Lins) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Chico se preocupa com o pedido de Violeta. Tati reclama de Jin. Sebastian avisa a Joyce que irá viajar. Jin explica para Madalena a discussão que teve com Tati. Chico segue Madalena.

Edson pede para conversar com Sidney, e Cida se preocupa. Belisa tenta conversar com Gigi. Sebastian se despede de Roxelle. Osmar sonda com Tati sobre a separação de Madalena e Jão. Jão é rude ao falar com Matias. Jin pega sua fantasia de bate-bola. Violeta avisa a Aquiles para seguir Chico. Madalena experimenta a fantasia de bate-bola.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.