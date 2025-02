Claudia Leitte é vaiada e Preta Gil é ovacionada no carnaval de Salvador

A abertura do carnaval de Salvador, que ocorreu nesta quinta-feira, 27, contou com o show de Carlinhos Brown, que trouxe Claudia Leitte ao palco. Entretanto, a reação do público com a entrada cantora não foi muito positiva.

Já Preta Gil, que também esteve no evento por meio do camarote, foi ovacionada e recebeu homenagens de Ludmilla e outros artistas, também nesta quinta.

A reação negativa de parte dos foliões não durou muito. Claudia Leitte registrou, em suas redes sociais, fãs cantando a letra de uma de suas músicas, animados.

O bloco de carnaval da cantora Ludmilla, Fervo da Lud, destacou a presença de Preta Gil. Ludmilla homenageou a cantora: "Minha amiga Preta Gil é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Eu quero homenagear o Fervo da Lud para você".

Ela também desejou melhoras para a filha de Gilberto Gil, que atualmente realiza tratamento para um câncer que trata desde 2023. Em suas redes sociais, Preta registrou mais homenagens de presentes no evento, além da alegria do público.