Eliminação tripla: Aline e Vini foram embora do BBB com Diogo, diz Chico

Vinícius ficou no quase na manhã desta sexta-feira (28) na hora da compra do Poder Coringa, que acabou ficando nas mãos de Diego Hypolito. Apesar de estar se movimentando nesta semana, Chico Barney e Bárbara Saryne acreditam que ele está sem nenhum enredo após a eliminação de Diogo. Este foi um dos temas do Central Splash desta sexta-feira (28).

Diogo Almeida foi o sexto eliminado do reality, em um Paredão acirrado. Na disputa, ele enfrentou sua própria mãe, Vilma, e Vitória Strada. Antes da eliminação, o ator mantinha um embate constante com Vinicius e teve um relacionamento amoroso conturbado com Aline.

Bárbara aponta que ele vem uma crescente no jogo. "Ele veio com coragem, né. Apertou o botão, foi para o quarto, conseguiu cumprir o desafio, ganhou a imunidade". Chico acredita que isso cheira a desespero.

Na minha opinião, o VIni está desesperado com a saída do Diogo. Porque saiu o Diogo e não sobrou nada para o Vini. O Vini é um zero à esquerda. Não existe mais nenhum assunto

Chico Barney

Para o colunista do UOL, apesar de tentar se envolver com o restante da casa e esbanjar simpatia, o baiano não tem mais nenhum conflito dentro do jogo.

Assim como o Vini, a Aline também se apagou bastante (...) Muita gente falava: poxa, o Diogo tem que sair para ela aparecer. E eu acho que era o contrário. Ela estava aparecendo muito mais, estava em evidência, junto com o Diogo ali

Bárbara Saryne

A saída do Diogo foi uma eliminação tripla. Saíram junto com ele Aline e Vini

Chico Barney

