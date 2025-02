Chico: Liderança foi a pior coisa que aconteceu com Vitória Strada no BBB

Depois de uma semana atribulada no BBB 25, com rosto de ser eliminada, Vitória Strada está na melhor posição possível. A atriz ganhou a última Prova do Líder, e garantiu mais um tempo dentro do reality. No entanto, para Chico Barney essa posição foi uma das piores coisas que aconteceu com ela. Ele falou sobre no Central Splash.

Vitória ganhou a sétima prova da edição, em uma dinâmica que misturava habilidade e sorte. Maike e Vilma foram vetados da disputa. A atriz escolheu Thamiris e Diego Hypolito para o seu VIP.

Chico Barney acredita que a liderança de Vitória será a mais importante da temporada, mas chegou em um momento errado para a atriz. Nos últimos dias, ela protagonizou um embate direto com Camilla, que costumava ser sua aliada.

O colunista do UOL aposta que as decisões da atriz enquanto líder vão mostrar para o público se a sua participação no reality ainda dá esperanças. "Eu, particularmente, acho que acabou. Não tem mais chances para a Vitória", opina.

É mais uma azar para ela ter sido líder nesta semana. Acho que não foi bom. Acho que ela numa posição de coitada durante mais algum tempo, lhe faria muito bem. Mas ela agora numa posição de poder ela vai ter que se comprometer com algo que o público não quer

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.