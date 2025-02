Vai com celular no bloco? O que fazer em caso de furto e roubo no Carnaval

Os blocos de Carnaval pelo Brasil afora geram a oportunidade para muitos bandidos roubarem ou furtarem celulares de foliões. Sem o celular em mãos, surge a dúvida de o que fazer após ter o celular roubado.

Separamos algumas dicas de segurança abaixo para você tanto se precaver de ter o celular roubado, quanto saber que medidas tomar caso já tenha tido seu aparelho furtado.

Antes de cair na folia

Repense se a combinação que você usa na senha do seu celular é segura. A mesma reflexão vale para as senhas dos aplicativos instalados no aparelho (Facebook, Instagram, TikTok...). Se o seu celular tiver reconhecimento de impressão digital, de olhos ou facial, opte por ativá-lo. É mais seguro.

Mantenha o GPS do seu celular ativado. É fundamental para que ele possa ser rastreado após um furto ou roubo (veja aqui como ativar no Android e iPhone).

Descubra o número Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho e anote em um lugar seguro. Ele funciona como se fosse o RG do celular: cada aparelho tem um código único que o identifica em relação aos demais.

É importante que esse código esteja registrado no boletim de ocorrência que você terá que fazer ao procurar a polícia após um roubo ou furto. A Anatel possui um cadastro geral de IMEIs bloqueados. Via de regra, uma vez que o código entra nesse sistema, o celular fica inutilizável. As operadoras de telefone também possuem seus próprios bancos de dados de dispositivos furtados e roubados.

Ative a autenticação em duas etapas (ou dois fatores) de seus aplicativos. Ela funciona como uma camada a mais de segurança. Sempre que você ou alguém tentar entrar no aplicativo com o seu usuário e senha, o sistema vai enviar um código temporário via SMS ou aplicativo autenticador. O aplicativo só vai liberar o acesso total após o reconhecimento desses números.

Por garantia, faça um backup dos arquivos e aplicativos instalados em seu celular em algum serviço de armazenamento em nuvem: Google Drive do Android e iCloud da Apple, por exemplo. Não se esqueça do backup do WhatsApp, que é um pouco diferente.

Vale antes instalar o app Celular Seguro, do Governo Federal. O processo envolve registrar seu telefone, informar o Imei, marca, modelo e número de série. Em caso de roubo, você consegue rapidamente bloquear sua linha telefônica e contas bancárias ou pedir para um contato fazê-lo por você.

Quem tem celular Apple tem uma medida a mais de segurança. Marca tem uma opção chamada Proteção para Dispositivo Roubado, que dificulta a vida de ladrões, exigindo biometria antes de alterar configurações importantes do telefone.

No Android, há camadas de proteção adicionais. Há três bloqueios: detecção de roubo, de dispositivo offline e remoto. Neste último, você pode bloquear o seu telefone remotamente acessando android.com/lock.

Se for levar cartão, reduza o valor limite de operações. Algumas financeiras, como o Nubank, conta com o Modo Rua, que limita transações feitas fora de casa. Aqui você encontra mais dicas para não cair em golpes financeiros durante o Carnaval.

Fui roubado ou furtado, o que faço?

1. B.O. e bloqueios

Bloqueie linha e contas pelo Celular Seguro. Se você instalou o app Celular Seguro, bloqueie temporariamente seu número e conta bancária. É possível fazê-lo pelo app ou pela página web do serviço: https://celularseguro.mj.gov.br/.

Faça um boletim de ocorrência. A partir dele será possível ter documentado o que ocorreu. No boletim, que pode ser feito online, o usuário deverá informar seus dados pessoais, detalhes de onde e como foi a ocorrência, além do maior número possível de informações técnicas sobre o dispositivo (marca, modelo, IMEI e etc). Documento é ainda uma garantia, caso consigam acessar algum arquivo ou conta.

Vale checar com os bancos se o bloqueio temporário da conta foi realizado pela notificação no app Celular Seguro, para evitar movimentações indesejadas, como compras, transferências e saques. É indicado também que os cartões também sejam bloqueados porque ao ter acesso ao seu aparelho, o invasor pode capturar informações do seu cartão através de carteiras digitais como Samsung Pay e Apple Pay.

Caso algum valor saia da sua conta bancária, é necessário fazer novamente o boletim de ocorrência e pedir o ressarcimento do valor para o banco. É importante verificar se a conta bancária tem algum tipo de seguro, se não tiver, é possível ser necessário entrar com uma ação contra o banco.

Em seguida, a indicação é ligar para a operadora pedindo o bloqueio do chip e do Imei (Identificação Internacional de Equipamento Móvel), isto é, a identificação global e única para cada telefone celular. É importante pedir o bloqueio e não cancelamento da linha, para que futuramente a operadora habilite o mesmo número. Notificação de roubo ou furto pelo Celular Seguro, em tese, também bloqueia a linha.

2. Apagar dados e trocar senhas

É importante também alterar as senhas de acesso a serviços, como e-mail, de redes sociais e aplicações financeiras, além de encerrar as sessões previamente estabelecidas.

Quando você altera sua senha em outro dispositivo, automaticamente os aparelhos conectados já são deslogados, não sendo necessário apagar de fato o aplicativo. As senhas do Facebook, Instagram e outras redes sociais, e do e-mail podem ser mudadas pelo computador.

Logo após o roubo/furto compartilhe, em suas redes sociais o ocorrido, para que caso haja uma tentativa de golpe seus conhecidos já estejam cientes.

DICAS DE OURO! Aprenda a proteger as suas senhas no iPhone e no Android. #UOL #Tilt #android #iphone #senhas #SemanaDeDadosTilt

? som original - Tilt UOL

3. iPhone: busca e bloqueio do celular

Nos aparelhos com sistema iOS, existe um mecanismo de segurança chamado 'buscar' para bloquear o celular.

Para encontrar o dispositivo, inicie uma sessão em iCloud.com/find e marque o dispositivo como perdido - ele será bloqueado remotamente com um código de acesso, mantendo suas informações seguras. Essa opção também desativa o Apple Pay no dispositivo perdido.

Ainda é possível, através do sistema do iOS, caso nunca tenha anotado, encontrar o número de série (IMEI) do aparelho e compartilhar com as autoridades, e apagar o dispositivo remotamente. Vale lembrar que isso só funciona se o celular estiver com internet. Caso contrário, mostrará a última localização.

Mais dicas de proteção pra o seu #iphone! #uol #tilt_uol #dicastecnologia #segurancadigital

? som original - Tilt UOL

4. Android: Busca e bloqueio do celular

Para encontrar, bloquear ou limpar um dispositivo Android que foi roubado ou furtado é necessário que ele esteja: ligado, conectado a uma Conta do Google, com os dados móveis ligados ou conectado com um wi-fi, visível no Google Play, além da localização e o serviço "encontre meu dispositivo" ativado.

O caminho para encontrar essas duas opções pode mudar de aparelho para aparelho, mas elas sempre vão estar na parte de configurações.

As funções descritas acima podem ser feitas a partir do acesso ao site, onde será necessário fazer o login na Conta do Google. Se você tem mais de um smartphone, clique no perdido na parte superior da tela. Caso o celular tenha mais de um perfil de usuário, faça login com uma Conta do Google que esteja no perfil principal. Depois disso, o smartphone receberá uma notificação e no mapa você verá onde ele está em uma localização aproximada, não exata.

Se não conseguir encontrá-lo, aparecerá o último local conhecido dele. Depois disso, ao clicar em ativar bloqueio e limpeza, você poderá escolher entre:

Reproduzir som: onde o aparelho reproduzirá um som, por cinco minutos, mesmo que ele esteja no modo silencioso ou de vibração.

Proteger o dispositivo: bloquear o smartphone com seu PIN, padrão ou senha. Caso você não tenha um bloqueio, é possível configurar um.

Limpar o dispositivo: exclui permanentemente todos os dados do seu smartphone, mas não exclui os dados dos cartões SD.

Se você escolher limpar, a função Encontre Meu Dispositivo deixará de funcionar. Caso você encontre seu aparelho após a limpeza, precisará da senha da sua Conta do Google para usá-lo novamente.

*Com informações de reportagem de 18/02/2023