Cauã Reymond aproveita pré-Carnaval na praia: 'Que homem, meu Deus'

O ator Cauã Reymond aproveitou a sexta-feira (28) pré-Carnaval para postar fotos novas na praia de Itanhangá, no Rio de Janeiro, com aparição especial do famoso abdômen tricado.

Só de shorts, toalha e chapéu, o ator fez um post brincando com o calor. Brincando com o duplo sentido de calor, Cauã Reymond fez uma piada com seus fãs, perguntando, na legenda, "Tá calor aí?".

Nos comentários, os seguidores encheram Reymond de elogios. "Agora ficou mais calor", comentou a página Mona Ácida, enquanto o apresentador Ivo Madoglio brincou: "Quando a gente acha que o calor diminui, vem você no nosso feed".

"Eu quis ser tanta coisa nessa vida, agora toalha é a primeira vez". No post, fãs de Cauã Reymond fizeram muitas brincadeiras, flertando com o eterno galã.