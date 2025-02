Blake Lively contrata ex-CIA para caso contra Justin Baldoni, diz site

Blake Lively contratou um ex-chefe de departamento da CIA como seu novo profissional de relações-públicas no seu caso contra Justin Baldoni. As informações são da revista americana Variety.

O que aconteceu

A atriz contratou Nick Shapiro para cuidar de sua percepção pública. De acordo com a revista, Lively contratou o ex-chefe de departamento de staff e ex-conselheiro do diretor da CIA para cuidar disso durante sua batalha legal contra seu co-astro.

Nick Shapiro abriu uma agência de relações-públicas em 2015. O ex-profissional da CIA abriu uma agência para lidar com gestão de crise, tendo sido responsável, segundo sua própria bio, sobre a resposta do governo Obama em crises como o derrame de óleo no Golfo, a tsunami no Japão e o bombardeio da maratona de Boston.

Blake Lively está processando Baldoni com acusações de assédio sexual, e o ator está a processando por difamação. Os dois atores estrelaram no filme "É Assim Que Acaba", lançado ano passado, e de acordo com Blake, seu colega a assediou no set de gravação, acusação que ele nega.

Um juíz negou acesso às mensagens de Justin Baldoni. O caso entre os dois fica cada vez mais complicado, com um juíz, segundo a TMZ, rejeitando que Blake Lively tenha acesso às mensagens de texto de Baldoni, afirmando que é um pedido "amplo demais".