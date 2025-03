'Ainda Estou Aqui': bilheteria bate R$ 260 milhões dentro e fora do Brasil

Faltando poucos dias para o Oscar 2025, "Ainda Estou Aqui" arrecadou US$ 27 milhões (R$ 159 milhões na cotação atual) nas bilheterias internacionais. No Brasil, já ocupa a terceira posição em faturamento desde 2018.

O que aconteceu

Segundo informações do site Box Office Mojo, o filme de Walter Salles arrecadou cerca de R$ 24,8 milhões desde sua estreia nos Estados Unidos e Canadá. "Ainda Estou Aqui" chegou aos cinemas dos países em janeiro de 2025.

O pico de exibições do filme aconteceu após a indicação ao Oscar 2025. Fernanda Torres concorre na categoria Melhor Atriz, enquanto o longa disputa como Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. "Ainda Estou Aqui" chegou a ser exibido em 704 cinemas dos EUA.

O longa também se destacou nos cinemas de países europeus. Em Portugal, vendeu 37 mil ingressos em seu primeiro final de semana de exibição, com um faturamento de R$ 11 milhões. Na França chegou a ser exibido em 475 salas entre os dias 5 e 9 de fevereiro, faturando R$ 12,7 milhões.

No Brasil, o faturamento de "Ainda Estou Aqui" chegou na casa dos R$ 104,6 milhões. Com isso, o longa se tornou a terceira maior bilheteria da história do país desde 2018. A produção estrelada por Fernanda e Selton Mello está atrás de "Cidade de Deus" e "Central do Brasil".