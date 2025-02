Vivendo 'momento de decisões' na vida, Belo diz: 'Não me arrependo de nada'

2025 chegou com tudo para Belo, 50. Antes discreto na vida pessoal, o cantor está no centro dos holofotes com a ida da ex-mulher, Gracyanne Barbosa, ao BBB 25 (Globo) e o affair vivido com a modelo Rayane Figliuzzi. Pelo lado profissional, o artista colhe frutos da repercussão de seu documentário no Globoplay, planeja um DVD e está com sua agenda de shows lotada.

Eu, particularmente, estou vivendo um momento pessoal de reflexão. É um momento de decisões também, mas a minha vida profissional está muito boa. Desde a turnê do Soweto, venho colhendo muitos frutos. Estou vivendo um momento profissional excelente e, na minha vida pessoal, é uma fase de reflexão, de estabilidade e de decisões.

Belo, em entrevista exclusiva para Splash nos bastidores do Café com Ex (Betnacional)

Aproveitando o momento de alta do pagode, o cantor planeja dois novos projetos audiovisuais em 2025. "Sou um artista da década de 1990 que viveu numa ascensão bonita com o Soweto, depois saí em carreira solo em 2000, vivi um momento extraordinário com vendas de disco e, agora, estou dentro da terceira onda do pagode. Hoje, você vê artistas de outros gêneros fazendo o que a gente faz, como a Ludmilla, o Leo Santana, e fazendo isso com maestria".

Tem muita coisa para fazer esse ano ainda: dois audiovisuais, vou fazer o lado B do Belo, vou fazer um DVD, tem shows e tem muita coisa ainda para buscar.

"Quase" entrada no BBB 25

Belo não está confinado no Big Brother Brasil 25, mas tem o nome mencionado mais que muito participante da atual edição do reality show da Globo. Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor, entrou no confinamento ao lado da irmã Giovanna e contou com apoio e conselhos do pagodeiro para se mostrar ao público.

Gracyanne Barbosa e Belo foram casados por 15 anos Imagem: Lucas Teixeira

Aconselhei da forma como podia. Conversamos muito antes de elas entrarem. Fiquei sabendo antes até porque somos família, a Gi é minha filha de criação. Gostei que ali ela [Gracy] vai mostrar um pouco da sua vida pessoal, da forma como encara seus desafios. É um jogo com desafios e não tem essa coisa de: "ah, eu sou verdadeiro". É um jogo e tem que ter uma estratégia para jogar. Eu fiquei muito feliz por elas.

O artista que não temeu a exposição da vida pessoal com a ida da influenciadora fitness ao programa. Ele, inclusive, aguarda oportunidade de fazer um show com a ex dentro do confinamento.

"A minha participação no BBB 24 foi sensacional, eu fiz abertura do show vindo pelo alto e compararam muito com os shows internacionais. Com certeza, eu iria de uma forma ou de outra porque a minha família está lá dentro. Estão falando bastante do Belo lá e em algum momento posso fazer um show".

"Não queria doc chapa-branca"

Belo diz que visitar lugares de dor em documentário exigiu coragem Imagem: Brazil News

Belo teve sua história de vida retratada pelo Globoplay no documentário "Belo, Perto Demais da Luz". O cantor revela que optou em não assistir ao resultado final da produção, que foi lançada em novembro passado, para evitar alguma intervenção que lhe desse um tom "chapa-branca".

Queria muito que não fosse um documentário chapa-branca. Eu assisti muitos documentários e vi que servem para enaltecer, limpar uma história ou limpar o cara que fez alguma coisa. Toquei em alguns assuntos que realmente fazem parte da minha história e que eu não gosto muito de relembrar.

Decisão de não assistir ao documentário não foi uma medida à parte do artista. Ele também evita conferir o resultado final de suas músicas e DVDs por entender que cada hora "tem um sentimento envolvido".

"Faço isso também na música quando gravo. Gravo no estúdio e costumo não ouvir. Nunca parei para assistir um DVD meu. Gosto muito de interpretar cada vez de uma forma diferente, é um sentimento que eu estou vivendo e levo muito minha verdade para cima do palco".

O documentário eu queria que fosse muito de verdade. Eu acho que atingi o objetivo e as pessoas viram ali um documentário de verdade e sério.

O processo de gravação exigiu coragem para mexer em feridas que o artista já havia "guardado em caixinhas separadas" em sua vida. "Tive que visitar coisas que já não fazem parte da minha vida, muitas coisas ruins que passaram, os percalços que eu passei também na minha história. Eles serviram também para me tornar uma pessoa melhor. Só conta história quem tem história".

Belo foi uma das atrações especiais do CarnaUOL 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

"A música sempre me salvou"

Belo não faz parte do time de artistas que dizem que pagam um alto preço pela fama. Ele crê que o assédio e curiosidade dos fãs sobre sua vida é um reconhecimento. "O sucesso é diferente de fama e acho que fama é diferente de sonho. Eu lutei pelo sonho: eu sou um artista de comunidade periférica, que saio para realizar um sonho".

Tive que me abdicar de muitas coisas, me abdicar da companhia dos meus filhos e da minha família, para estar na noite batalhando pelo sonho. Então, a fama é consequência de um trabalho muito bem-sucedido, e, logicamente, o sucesso vem com esforço e com seu talento.

Ele é categórico ao destacar que se sente realizado na vida pessoal e profissional e não mudaria nada em sua história. "Tudo que eu tenho foi a música que me deu. O que eu posso proporcionar aos meus filhos, minha mãe e minha família é por causa do meu trabalho. Lógico, você tem que abrir mão de muitas coisas, que são coisas simples, para você chegar aonde eu cheguei."

No aspecto de saúde mental, o artista diz estar bem, feliz e vivendo sem pressão por trabalhar com o que gosta e "cura feridas". "Amo cantar e me sinto muito à vontade no palco. Desde a minha infância, eu faço isso, é o que eu me sinto melhor, é o que cura todas as minhas feridas. A música sempre me salvou em todos os momentos da minha vida".