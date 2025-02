BBB 25: Vitória Strada esconde biscoitos no banheiro: 'Não vai sobrar um'

Vitória Strada decidiu esconder alguns dos biscoitos do Quarto do Líder na manhã desta sexta-feira (28) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória Strada venceu a Prova do Líder desta quinta-feira (27) e chamou Thamiris e Diego Hypolito para dividir o quarto da liderança consigo. Dentro do quarto eles encontraram algumas guloseimas disponíveis, que são "extras" àquelas que fazem parte do VIP.

Nesta manhã, no entanto, a Líder notou que não havia tantos biscoitos disponíveis no quarto.

Sozinha, ela decidiu esconder um dos potes de biscoitos e elegeu o armário do banheiro do Líder como esconderijo. "Vou bem esconder os biscoitos, se não tô vendo que não vai sobrar um pra eu comer", disse para si mesma.

