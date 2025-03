BBB: Vinícius comete gafe e canta versão antiga de 'Chico' ao lado de Sonza

Atração da festa de sexta-feira (28) do BBB 25 (Globo), Luísa Sonza protagonizou um momento de descontração após uma gafe de Vinícius.

O que aconteceu

Em certo momento do show, Luísa se sentou entre os brothers e começou a cantar "Chico". Desde o fim do seu relacionamento com Chico Moedas, a cantora trocou a letra da música e canta "Se acaso me quiseres" ao invés de "Chico, se tu me quiseres".

Ao lado da cantora, Vinícius cantou a versão antiga da música no primeiro refrão. Ao ouvir a cantora trocando a letra, ele riu.

Luísa também caiu riu no riso na sequência, junto com os demais participantes. No segundo refrão, Vinícius cantou a nova versão e olhou para a cantora, rindo.

