BBB 25: Programa muda de horário em dias de Carnaval; confira

Com a chegada da semana de Carnaval, o BBB 25 (Globo) será exibido em horários diferentes a cada dia. Confira:

Quais vão ser os horários do BBB 25 durante o Carnaval?

Sexta-feira (28/02): 22h10

Sábado (01/03): 21h50

Domingo (02/03): 19h30

Segunda-feira (03/03): 21h15

Terça-feira (04/03): 22h10

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas