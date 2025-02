BBB 25: Marido de Dani Hypolito lamenta aproximação de sister e Gracyanne

Marido de Daniele Hypolito, Fábio Castro comentou os movimentos recentes da sister no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Por meio da assessoria de imprensa dos irmãos, Fábio comentou com exclusividade para Splash que Daniele tenta se aproximar das pessoas, mas nem sempre consegue. "Ela gosta de puxar assunto, de interagir e conversar. O problema é que não vejo muitas pessoas tentando se aproximar dela de forma genuína".

Ela está tentando se mostrar, mas infelizmente não é vista como gostaria. Fábio Castro, marido de Daniele Hypolito

Fábio também expôs um incômodo com a aproximação de Daniele e Gracyanne. Ele acredita que "Daniele encontrou em Gracyanne um espaço para conversar e ser ouvida" e lamenta que "Daniele não saiba o que Gracyanne já comentou sobre ela e seu irmão pelas costas, já que não tem acesso às conversas privadas dentro da casa."

Na última quarta-feira (26), a musa fitness concordou com Thamiris sobre não conversar assuntos de jogos perto da ginasta.

Fábio ainda destacou que Daniele "sempre tenta ver o melhor nas pessoas, o que pode acabar a decepcionando em algumas situações. Ele acredita que "os participantes conseguirão ver mais da ginasta e ela conseguirá estabelecer amizades mais sinceras."

