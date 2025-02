Além de Fernandinha: 5 latino-americanas indicadas a Melhor Atriz no Oscar

Além de Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz por "Ainda Estou Aqui" (2025), outras cinco atrizes latino-americanas foram indicadas à mesma categoria do maior prêmio do cinema.

Quais foram as atrizes?

Fernanda Montenegro, 95, por "Central do Brasil" (1999). Também presente no elenco de "Ainda Estou Aqui", a atriz brasileira foi a primeira latino-americana a ser indicada na categoria de Melhor Atriz por seu papel no longa de Walter Salles. Na ocasião, a mãe de Fernanda Torres perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, 52 ("Shakespeare Apaixonado"). Curiosamente, a veterana foi a primeira brasileira a ganhar o Emmy Internacional de Melhor Atriz por atuação em Doce de Mãe (2013).

Fernanda Montenegro e Vinícius de Oliveira em cena de "Central do Brasil" Imagem: Divulgação

Salma Hayek, 58, por "Frida" (2003). Nascida na cidade de Coatzacoalcos, no México, Salma Hayek foi indicada a Melhor Atriz por sua interpretação como a pintora mexicana Frida Kahlo, O longa de Julie Taymor recebeu seis indicações e venceu as categorias Melhor Maquiagem e Melhor Trilha Sonora Original. Apesar de mexicana, Hayek se naturalizou norte-americana.

Salma Hayek como Frida Kahlo em "Frida" Imagem: Reprodução

Catalina Sandino Moreno,43, por "Maria Cheia de Graça" (2005). A atriz colombiana foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em sua primeira grande atuação no cinema. Foi a primeira vez que uma artista da Colômbia recebeu uma nomeação na categoria. Mesmo com a repercussão da época, a atriz se manteve distante do circuito hollywoodiano.

Catalina Sandino Moreno em 'Maria Cheia de Graça' Imagem: Divulgação

Yalitza Aparicio, 31, por "Roma" (2019). A mexicana foi nomeada a Melhor Atriz por seu papel no célebre filme de Alfonso Cuarón, que recebeu 10 indicações no Oscar e venceu três: Melhor Diretor, Melhor Fotografia e Melhor Filme Estrangeiro. Yalitza também se tornou a primeira indígena a ser indicada a essa categoria do prêmio.

A atriz mexicana Yalitza Aparicio, estrela de "Roma", posa para foto em Hollywood Imagem: Mario Anzuoni/Reuters

Ana de Armas, 36, por "Blonde" (2023). Nascida e criada em Cuba, a atriz impressionou a Academia ao interpretar Marilyn Monroe no filme dirigido por Andrew Dominik e recebeu a indicação ao Oscar de Melhor Atriz. A artista já havia sido indicada ao Globo de Ouro, em 2020, por sua atuação em "Entre Facas e Segredos".