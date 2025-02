Após cancelar agenda de Carnaval, Netinho revela dificuldade na UTI

Netinho, 58, detalhou para seus seguidores sobre o período que está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia.

O que aconteceu

Na manhã desta sexta-feira (28), o cantor compartilhou um vídeo falando sobre a internação que fez com que ele cancelasse seus shows no Carnaval. "Me internei. Precisei cancelar os shows do Carnaval. Meus contratantes todos entenderam, minha banda e equipe [também]. Todo mundo. Tudo certo, sigo aqui", garantiu.

Netinho esclareceu que deu entrada por conta de uma dor, que precisou ser investigada. "Estou fazendo exames, não tomo nenhum remédio. Tive uma dor há quatro dias, meu médico, que me acompanha desde 2013 e sabe tudo da minha saúde, está me acompanhando agora".

Passando por uma bateria de exames, o artista disse que está sem dor, apesar de ainda ter dificuldade para caminhar. "Sigo sem dor alguma há quatro dias, mas ainda com alguma dificuldade de movimento. Apesar disto, tenho feito duas sessões diárias de caminhadas e exercícios físicos com fisioterapeutas".

Na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Netinho pode apenas receber visita de sua filha, que é médica residente em Ortopedia. Nos próximos dois dias, o cantor já deve ser transferido para o quarto.

Assim que os resultados dos exames saírem, se tudo correr como previsto, ele receberá alta na próxima semana. Com a análise dos médicos, ele deverá seguir com o tratamento em casa.