Ana Maria abre programa dirigindo carro de 'Ainda Estou Aqui': 'Vai ganhar'

Ana Maria Braga começou o Mais Você desta sexta-feira (28) dirigindo um carro usado nas gravações de "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

A apresentadora surgiu atrás do volante do veículo enquanto entrava no estúdio do programa e declarou torcida pelo filme no Oscar. "Vou devagar senão atropelo o pessoal aqui. Cuidadosamente chegando no meu estúdio."

Coração batendo, porque é uma emoção só. Sabe esse filme que vai ganhar o Oscar? 'Ainda Estou Aqui'? Esse carro foi o que a Eunice (Fernanda Torres) dirigiu no filme.

Ana Maria contou que o carro, um Opel Kadett 1968, era originalmente amarelo. "Ele foi pintado de vermelho para o filme. Está lindo, muito bem cuidado. Parece uma joia."

Mais Você presta homenagem a Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui" às vésperas do Oscar. Atriz concorre a melhor atriz pelo papel de Eunice Paiva no longa, que é indicado a melhor filme e melhor filme internacional.