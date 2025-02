Aline pede ajuda considerável para compra da Xepa, e sister nega: 'Não dou'

Nesta manhã, Aline, 32, foi até o quarto Nordeste pedir uma "ajuda considerável" para Camilla, 34, que afirmou que não daria muito dinheiro para as compras da Xepa no BBB 25.

O que aconteceu

Por conta da dinâmica do Ganhar ou Perder, muitos participantes da Xepa ficaram com ainda menos estalecas do que possuíam. Com a parte financeira afetada, os integrantes do grupo se preocuparam em como fariam as compras.

Tentando organizar uma forma de garantir o básico, Aline pediu que Camilla desse uma ajuda maior para cobrir o restante dos jogadores. "É que a gente tá precisando de ajuda, tá todo mundo batendo cabeça um pouquinho. Só pra dar um valor considerável. Desculpa", afirmou.

De forma imediata, a sister se recusou a ajudar. "Ah, mas eu não vou dar um valor considerável não! Não vou mesmo. Se tiver que dar muito a mais, eu não vou dar não", disparou.

A ex-policial militar justificou que a trancista não teria opção. "Mas vai ter que dar. Porque eu perdi 500, Gui perdeu 300, um bocado de gente perdeu dinheiro".

Na semana passada, Camilla não ajudou com nenhum valor na compra da Xepa. Após arrematar o Poder Coringa ao dar todas as suas estalecas como lance, a sister precisou que Thamiris cobrisse sua parte nas compras.

