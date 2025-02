A fake news cruel que destruirá a alegria de Beatriz em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (28) de "Garota do Momento" (Globo), Bia prepara mais uma armadilha para Beatriz.

A mocinha não gosta de ficar sozinha com Cássio. Em seguida, uma coluna social insinua que Cássio e Beatriz estão tendo um romance.

Tudo isso faz parte do plano de Bia para acabar com o namoro da rival com Beto.

Beatriz (Duda Santos) e Cássio (Daniel Rangel) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Clarice convida a todos para um jantar em sua casa. Clarice sente dores de cabeça. Clarice tem uma nova lembrança.

Maristela teme que a senha de seu cofre tenha sido descoberta. Marlene presenteia Raimundo. Juliano pede que Basílio resgate o broche de Maristela.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.