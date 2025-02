Violeta pede que Chico mate personagem querida em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quinta-feira (27) de "Volta por Cima" (Globo), Chico (Amaury Lorenzo) recebe uma ordem de Violeta (Isabel Teixeira).

Ele terá a cruel missão de dar um tiro em Madá (Jessica Ellen), mas nos próximos capítulos o público verá que o novo capanga da contraventora não conseguirá completar a meta.

Chico, na verdade, entrará na frente da ex quando Aquiles disparar sua arma.

Chico (Amaury Lorenzo) e Madá (Jessica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Madalena provoca Cacá. Marco encontra um antigo funcionário que fala sobre Ruth com ele. Jão comenta com Silvia que estranha a mudança de Cacá. Osmar mente para Madalena sobre Cacá estar morando em sua casa. Jin ouve Tati defendendo Osmar para Doralice e acaba brigando com ela.

Nando não consegue contar para Jão sobre os anabolizantes. Violeta provoca Joyce, e Sebastian a defende. Silvia reclama da tradição do Dragão Suburbano, e todas as mulheres concordam.

Jin empurra Osmar na piscina. Violeta culpa Madalena por todos os problemas de Osmar. Tati discute com Jin. Sebastian e Joyce se aproximam.

