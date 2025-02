Trap, samba, funk, eletrônica: camarote N1 tem shows para todos os gostos

De TOCA, no Rio

O Camarote N1 da Marquês de Sapucaí é um dos destinos mais procurados do Carnaval do Rio e, em 2025, o espaço apresenta um lineup diversificado que deve agradar a todos os gostos.

O que vai rolar

Localizado no setor 2, o camarote oferece uma experiência que mistura balada e samba. Com mais de 30 anos de tradição, o Camarote N1 continua sendo um dos espaços mais desejados da Sapucaí, atraindo foliões em busca de diversão e música.

A programação inclui apresentações de artistas como Morgana Ferrer, Grupo Revelação, Felipe Amorim, Bruna Lennon, João Gomes, Xande de Pilares, Mc Daniel, Xand Avião, Buchecha, e muitos outros. As atrações se dividem ao longo de quatro dias, garantindo uma maratona de shows e entretenimento.

O espaço oferece conforto com open bar e buffet completos durante todas as noites de folia. Os visitantes podem desfrutar de bebidas variadas e um cardápio cuidadosamente preparado para manter a energia durante as festas.

Confira a programação

Domingo, 2/3

Morgana Ferrer: 22h

Grupo Revelação: meia-noite

Felipe Amorim: 1h20

Lipe Napoli: 3h

Mochakk: 4h20

Bender: 5h50

Segunda, 3/3

Bruna Lennon: 22h

Dudu Feitosa: meia-noite

João Gomes: 1h20

Xande de Pilares: 3h10

Maz: 4h30

Moojo: 6h

Terça, 4/3

Mc Daniel: meia-noite

Xand Avião: 1h10

Enrico e Carmo: 3h

Badouin: 3h55

Buchecha, Leozinho, Tati Quebra Barraco e Furacão 2000 + convidados: 5h30

Sábado, 8/3 (horários a definir)

Georgia

Matuê

Nattan

Antonio Oliva

Doozie

Vintage Culture

Além das atrações musicais, o Camarote N1 oferece uma série de comodidades para garantir o bem-estar dos seus frequentadores, como lounges confortáveis, áreas VIP e um serviço de atendimento exclusivo. O camarote é um espaço conhecido por proporcionar uma experiência completa durante o Carnaval.

Os ingressos estão à venda pelo site da Ticketmaster.