Tiba Camargos deixa o CTI após duas semanas hospitalizado

Tiba Camargos recebeu alta da CTI nesta segunda-feira, 24, após duas semanas hospitalizado. O influenciador digital sofreu um acidente ao mergulhar em um rio e bater a cabeça em uma pedra em Alegria, no Rio Grande do Sul, no dia 9 de fevereiro.

A informação foi confirmada pela mulher do influenciador, Déa Camargos, em suas redes sociais.

"O Tiba está animado, ele está com desejo de que a coisa caminhe logo. Quando eu cheguei, ele já pediu: ‘Déa, eu preciso de um fisioterapeuta, eu preciso dar um andamento nos tratamentos’. Isso é muito bom", disse.

Ela revelou que o marido teve febre alta na segunda-feira, mas que os exames não apresentaram anormalidades.

Nesta quarta-feira, 26, ela voltou a dar notícias sobre o estado de saúde do marido.

"Passou o dia com febre alta e sonolento. Apesar de ter dormido um pouco melhor com o remédio de ontem, ainda está bastante cansado. Sigamos rezando por sua saúde e recuperação."

Tiba Camargos acumula mais de 500 mil seguidores nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais