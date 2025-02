Thamiris diz que sisters 'não têm enredo' no BBB 25: 'Figurantes'

Thamiris opinou sobre Eva e Renata no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Thamiris, Gracyanne Barbosa e Camilla conversaram sobre a possibilidade de indicarem as cearenses ao Paredão. Para Thamiris, Eva e Renata poderiam ser facilmente eliminadas, pois, segundo ela, a dupla não tem uma participação marcante na casa.

Gracyanne: "Se você for Líder, você bota a Eva [no Paredão], né?".

Camilla: "Não queria botar a Eva, não. Queria botar outra pessoa. A Eva já é esperada por todo mundo".

Gracyanne: "Verdade".

Thamiris: "É, mas é passível de sair".

Camilla: "Tu acha? Então vou botar a Eva".

Thamiris: "Ela não tem enredo na casa, gente. Não tem. Não faz nada, é figurante. Só ganha prova".

Gracyanne: "Mas você acha que ela e a Renata entram na mesma?".

Thamiris: "As duas são passíveis de sair. Eu acho. Figurantes".

Gracyanne: "Eu prefiro botar a Renata que a Eva. Por nenhum motivo especial, só porque ela jogou o voto fora. Acho muita falta de comprometimento"

