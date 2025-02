Thamiris aconselha Camilla no 'BBB 25': 'Evita falar as coisas na frente da Dani'

Na manhã de desta quinta-feira, 27, no Quarto Nordeste, Thamiris aconselhou Camilla a não falar nada sobre o jogo com Daniele Hypolito no Big Brother Brasil 25.

Camilla especulava sobre seu desempenho na próxima prova do líder, lamentando a possibilidade de estar menstruada de novo em uma prova de resistência. Assim que Daniele e Vitória Strada saíram do quarto, Thamiris aconselhou: "Evita falar as coisas na frente da Dani."

"Não que ela seja uma rival nossa, mas ela é muito mais aliada do outro quarto", continuou a nutricionista. "Mas eu sei o que eu estou falando perto dela", retrucou Camilla. "Mas eu acho que não deveria falar nada, entendeu?", reforçou Thamiris.

"Eu acho que não tem que falar nada na frente de ninguém. Nenhum detalhe do seu jogo. Com o Maike ontem eu falei sobre coisas que a gente estava sentindo, mas não falei sobre o que a gente pensa, como vamos jogar, nada disso, entendeu?"

As irmãs continuaram conversando sobre o jogo e suas impressões das pessoas na casa. As duas acreditam que há muitos jogadores agindo apenas por conveniência. Camilla prometeu: "Quando eu ganhar o líder, vou fazer uma movimentação nessa casa aqui, vão ficar loucos comigo."