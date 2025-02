Sisters miram em brothers do BBB 25 e pensam em estratégia: 'Ver reação'

Vitória Strada e Gracyanne conversaram na academia do BBB 25 (Globo) sobre estratégias para os próximos Paredões do jogo.

O que aconteceu

A musa fitness apontou qual seria o cenário ideal de Paredão. "3 pessoas que nunca foram. Mas aí é quase impossível. Mesmo que a gente pegue o Líder, a gente não consegue mandar outra pessoa pela casa. Só se juntando com outras pessoas."

Seria muito bom um Paredão de quem nunca foi. Até para ver a reação, como a pessoa fica, né? Porque tudo muda quando a pessoa reage quando ela está no Paredão. Gracyanne Barbosa

Vitória, então, comentou sobre os gêmeos. "É muito fácil falar que os Joãos são muito legais e muito de boa quando nunca tiveram risco de nada."

A atriz ainda pontuou que eles sempre estiveram fora de risco. "Nunca foram pro monstro, nunca tiveram corte de comida. Eles nunca passaram por nenhum estresse aqui dentro".

Até quando você recebe o alvo, já muda tudo. Você vê que quando eles estão estressados, eles ficam estressados. Vitória Strada

Gracyanne sugeriu. "Ficam. Seria interessante vê-los estressados".

