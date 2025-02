Do Paredão à Liderança: Vitória Strada é a nova Líder do BBB 25

Vitória Strada venceu a sétima Prova do Líder do BBB 25 (Globo).

Como foi a prova

Na disputa, cada brother ficava diante de 8 botões. Eles deveriam observar 8 grandes celulares que iriam acender aos poucos, em ordem aleatória.

A prova consistia em apertar os botões correspondentes aos celulares gigantes que acendiam. Cada acerto valeria uma quantidade de pontos.

Vencia a prova quem fizesse mais pontos. Cada jogador participava uma vez.

Vitória Strada venceu a prova após fazer 862.000 pontos.

VIP e Xepa

A sister tinha apenas três pulseiras para seu VIP, contando com ela própria. Vitória, então, escolheu Thamiris e Diego.

