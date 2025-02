Selton Mello finaliza filmagens de 'Anaconda' na Austrália: 'Novos amigos'

O ator brasileiro Selton Mello terminou as gravações de "Anaconda" em Gold Coast, na Austrália. O filme de Hollywood é estrelado por ele, Paul Rudd e Jack Black.

O que aconteceu

Selton Mello exaltou a experiência de gravar com astros de Hollywood. "Fim das filmagens. Uma experiência inesquecível. Paul Rudd e Jack Black [são] dois atores extraordinários, mas melhor que isso: duas pessoas extraordinárias", afirmou em publicação no Instagram.

Mello destacou que o filme gravado por eles não é uma sequência dos anteriores: "Não é remake, não é sequência. Em breve [estará] num cinema perto de você".

O brasileiro comemorou as novas amizades: "Steve [Zahn], Thandiwe [Newton], Daniela [Melchior]. Novos amigos, novos aprendizados. Faço minha mala muito feliz pelo que vivi. Novos rumos, novos experimentos".

Obrigado a todos. Agora parto para uma nobre missão: ir ali representar meu país. Selton Mello após finalizar gravações de "Anaconda"

Selton Mello vai da Austrália para os Estados Unidos, onde participará da cerimônia do Oscar no domingo (2). Ele interpreta Rubens Paiva em "Ainda Estou Aqui", indicado a melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, com Fernanda Torres.