'Ruda morreu'; público comemora morte do protagonista de 'Mania de Você'

Na noite de quinta-feira (27), Rudá (Nicolas Prattes), o protagonista de "Mania de Você" (Globo), foi assassinado.

O que aconteceu

Após descobrir que Molina (Rodrigo Lombardi) está vivo, Rudá virou alvo do vilão. Após uma nova perseguição, o caiçara não conseguiu escapar.

Rudá foi assassinado por Molina com um tiro no peito. "Ai que morte fraquíssima do Rudá", comentou uma usuária do X (antigo Twitter).

Nas redes sociais, a morte do amado de Viola (Gabz) foi comemorada por grande parte do público que nunca gostou do personagem. "RIP Rudá e ninguém sentirá falta (nem o próprio ator)", escreveu um telespectador. "O evento aguardado durante toda a novela chegou: a morte do Rudá", disse outro.

Por outro lado, alguns internautas não gostaram de ver Rudá morrer após sofrer tanta injustiça. "Rudá só se fodeu a novela toda e quando chegou perto de fazer justiça e finalmente viver a vida dele morre", reclamou uma fã. "Eu não tinha simpatia por Rudá, mas não tem pra que matar o pobre", escreveu uma segunda.

Eu não tinha simpatia por Rudá, mas não tem pra que matar o pobiiii. Espero que ele esteja se fingindo de morto #ManiaDeVocê pic.twitter.com/oySXaVnMqJ -- . (@BonecaCacau) February 28, 2025

Rudá só se fudeu a novela toda e quando chegou perto de fazer justiça e finalmente viver a vida dele, MORRE! Pqp #ManiaDeVocê -- Bia ? (@Galvao_Bea) February 28, 2025

O evento aguardado durante toda a novela chegou: a morte do Rudá #ManiaDeVocê -- (@vitorpeccoli) February 28, 2025

RIP Rudá e ninguém sentirá falta (nem o próprio ator) #ManiaDeVocê -- ostrafelipe (@OstraFelipe) February 28, 2025

O RUDÁ MORREU MDS QUE ALEGRIA TO ESPERANDO ISSO A NOVELA INTEIRA #ManiaDeVocê pic.twitter.com/eDeT1xoGa7 -- sentianne (@masurazan) February 28, 2025