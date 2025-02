'Pau de arara e empalamento': ele foi torturado até a morte na ditadura

Mário Alves foi preso no dia 16 de janeiro de 1970 e morto um dia depois por agentes do Estado brasileiro. O corpo segue desaparecido até hoje. A história é semelhante a de Rubens Paiva, retratada no filme "Ainda Estou Aqui" — que concorre ao Oscar de melhor filme.

O que aconteceu

Segundo testemunhas, Mário Alves foi torturado até a morte nas dependências do quartel da Polícia do Exército na rua Barão de Mesquita, no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro. Lá, foi instalado o DOI-Codi, órgão de repressão criado durante a ditadura militar.

Ele sofreu todo tipo de tortura. Pau de arara, choque elétrico, afogamento --provável motivo de sua morte. Na última vez em que ele foi visto, estava desfalecido, moribundo e foi levado de lá para nunca mais sabermos. Mas ele, provavelmente, não resistiu porque essa sessão de tortura terminou com empalamento. É algo medieval, brutal e desumano.

Leo Alves, neto de Mário Alves, em conversa exclusiva com Splash

Empalamento, ou empalação, é um método de suplício antigo que consiste em espetar uma pessoa pelo ânus, utilizando o instrumento para atravessar as entranhas. A definição é do dicionário Michaelis.

Mário Alves saiu de casa por volta das 20h e nunca mais retornou. Ele era baiano, jornalista e morava na Abolição, no subúrbio carioca. Aos 47 anos, Mário deixou a mulher, Dilma Borges Vieira, e a filha, Lúcia Vieira Caldas.

Esse é o primeiro caso de desaparecido político em que foi reconhecida a responsabilidade do Estado brasileiro. O caso foi julgado em 1987, mas a primeira certidão de óbito foi expedida apenas em 1996.

O jornalista era fundador e dirigente do PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário). "Sempre foi uma pessoa respeitada pela militância em geral e, até hoje, um companheiro lembrado e querido. É uma história de resistência, não só de violência", diz Leo Alves.

René Carvalho, Antônio Carlos de Carvalho e Raimundo Teixeira Mendes estavam detidos no local e testemunharam as torturas contra Mário Alves. O relatório de mortos e desaparecidos políticos apresentado pela Comissão Nacional da Verdade, de 2014, trouxe um depoimento de Raimundo à Justiça.

Disse que o preso [Mário Alves] não respondia às perguntas, que ouviram bater, que normalmente batiam com cassetete e 'maricota', tubo de borracha com furos; que falaram e o colocaram no pau de arara com choques elétricos, que houve um silêncio e, pela fresta, viu Mário Alves pendurado no pau de arara, e como estava sem o capuz o reconheceu [...] que houve sessão de afogamento e que havia ameaças de assassiná-lo caso não falasse, que poderiam sumir com ele, pois ninguém havia visto a prisão; que pela manhã a gritaria se encerrou.

Militante desde a adolescência, Mário foi nome constante do PCB (Partido Comunista Brasileiro) por 38 anos. Ele foi preso em 1964, mesmo ano em que foi instaurado o golpe militar, e solto um ano depois graças a um habeas corpus. Em 1967, Mário deixou o PCB e fundou o PCBR com Apolônio de Carvalho e Jacob Gorender.

Os desaparecimentos representam uma tortura continuada para as famílias, segundo Leo. "A dúvida é mais uma consequência da violência do Estado. Acreditar que morreu ou não, saber se morreu ou não, aguardar o retorno da pessoa. Em 'Ainda Estou Aqui', há uma cena em que Eunice espera na janela, preocupada em saber se Rubens Paiva estava chegando."