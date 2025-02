Oscar: Academia abre vídeo de melhores filmes com 'Ainda Estou Aqui'

De Splash, no Rio

A Academia publicou um vídeo no Instagram com todos os indicados a melhor filme do Oscar 2025.

O que aconteceu

Cena de "Ainda Estou Aqui", protagonizado por Fernanda Torres", abre a edição do vídeo, o que chamou atenção de fãs brasileiros. Em pouco mais de uma hora, postagem recebeu mais de 20 mil curtidas e quatro mil comentários, índices superiores a publicações feitas pelo Instagram da Academia.

Comentários brasileiros "invadiram" a publicação. "Fernanda Torres abrindo a cena? Engajamento na certa", publicou uma pessoa. "Vocês não são inocentes de colocar o take de 'Ainda Estou Aqui' primeiro, né?", indagou outra. "Tão querendo like, né? Pois pode postar mais que a gente dá", brincou uma terceira.

"Ainda Estou Aqui" concorre aos prêmios de melhor filme e melhor filme internacional. Já Fernanda Torres disputa a categoria de melhor atriz. Premiação acontece na noite do próximo domingo, em noite de Carnaval. UOL vai comentar em tempo real a maior premiação do cinema mundial em transmissão comandada por Michelle Barros.