O retorno de G-Dragon: idol dos idols lança disco depois de sete anos

O rapper sul-coreano G-Dragon lançou um novo disco na última terça (25), após mais de sete anos. O artista é um dos mais bem-sucedidos da indústria de k-pop, com vários hits no grupo Big Bang e, posteriormente, na sua carreira solo, caso de "Crooked", "Crayon" e "One of a Kind".

GD, como também é conhecido, é famoso por ser idol dos idols e inspiração para diversos rappers que surgiram no k-pop desde a terceira geração, que começou em 2012 e 2013.

Com estilo próprio, G-Dragon se firmou como referência não apenas musical, mas também fashion, destacando-se na alta-costura e na construção de sua marca, a Peaceminusone, que tem diversas parcerias com a Nike.

Em 2024, ele retomou sua carreira solo e lançou "Power", primeiro single dessa nova fase, no qual o artista diz que, apesar de o tempo ter passado, ele segue no topo, com muito poder.

O terceiro disco de GD, intitulado "Ubermensch" —clara referência ao filósofo Nietzsche no seu clássico "Assim Falou Zaratustra"— é um giro pela sua trajetória, contando sobre altos e baixos de relacionamentos e dramas pessoais.

Com oito faixas e pouco mais de 25 minutos de duração, o sobre-humano (ubermensch!) veste sua persona GD em hits como "Home Sweet Home", música que ficou no topo das paradas sul-coreanas por meses (segue no top 2) e conta com seus dois amigos e colegas de Big Bang, Taeyang e Daesung.

No novo single, "Too bad", ele se reúne com o amigo e cantor norte-americano Anderson Paak para celebrar a vida da forma que ele sempre fez: bem debochado, colorido, com looks maximalistas e participações especiais (Karina do aespa faz uma ponta).

Mas é quando ele canta, com seu timbre único, uma música lenta que a mágica do rapper acontece de forma mais potente. "Drama" é destaque do disco e foi lançada com um MV no qual ele faz uma performance de dança contemporânea e dá destaque a seus sentimentos.

Como o disco navega por diferentes esferas da vida de GD, "Bonamana" é tensa, como se ele estivesse sussurrando no nosso ouvido que a relação em que se meteu deixou marcas difíceis de apagar.

A temática de relacionamento é onipresente no disco: "IBELONGIIU" e "Take me" vão da calmaria até o bate-cabelo. E G-Dragon parece muito apaixonado, algo que por si só já é revolucionário, considerando que no k-pop namorar ainda é um "problema".

Percorrer o caminho com GD é uma experiência que só ele é capaz de entregar. E, assim como o disco começa com a energia lá em cima, ele também acaba com "GYRO DROP". Impossível ouvir e não ficar com "ride me like a carousel, spin me like a Ferris wheel" na cabeça. Sete anos depois e G-Dragon parece ter mais poder do que nunca.