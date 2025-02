No 'BBB 25', Camilla desabafa: 'Agora eu consigo entender como a Vitória se sentiu'

Em conversa com a aliada Gracyanne Barbosa no Quarto Nordeste, Camilla desabafou sobre estar se sentindo mal na casa do Big Brother Brasil 25.

"Até uns dias antes não tinha nada. Agora está todo mundo em cima de mim. Agora eu consigo entender também como a Vitória se sentiu um pouco, como ela se sente sendo a primeira da linha de frente da galera. Mas diferentemente dela, eu não fico tentando agradar", desabafou a trancista.

"E tem o efeito manada também, é muito mais fácil ir em cima de uma pessoa que todo mundo tá indo", disse Gracyanne. Vitória Strada entrou no quarto em seguida, e o assunto foi encerrado. Mais tarde, quando se arrumava enquanto as sisters dormiam, Camilla caiu no choro ao colocar um colar com o dizer ‘Super mãe’. Logo, porém, ela secou as lágrimas e sussurrou: "Não vou chorar."

Camilla tem sido alvo de muitos brothers, especialmente depois da briga com Vitória. No último Sincerão, a sister foi a que mais recebeu acusações. Ontem, a trancista foi barrada da Festa do Líder João Pedro e não conseguiu realizar a tarefa para voltar à festa.