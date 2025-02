Neymar muda cabelo para o Carnaval: 'Aquele vezinho diferente'; veja foto

Neymar, 33, inaugurou novo corte de cabelo nesta quinta-feira (27).

O que aconteceu

O jogador de futebol agora exibe um detalhe em forma de 'v' na parte de trás da cabeça, que lembra também uma ave alçando voo. Como se sabe, ele está no Brasil para curtir com a família o feriado de Carnaval.

A mudança foi feita pelo cabeleireiro Nariko, 36, amigo pessoal de Neymar e seu hairstylist de cabeceira.

O profissional compartilhou em suas redes sociais o resultado do trabalho. "Aquele 'vezinho' diferente do costume dele. Voa, irmão!", escreveu ele, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários da publicação, os internautas elogiaram o novo look do atleta. "Top, de verdade!", parabenizou um. "Natural e bem simétrico o desenho", concordou outro. "As crianças pedindo para fazer na barbearia em 3, 2, 1...", 'previu' um terceiro, bem-humorado.