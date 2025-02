'Maria e o Cangaço', com Isis Valverde, ganha data de estreia no Disney+

"Maria e o Cangaço" chega ao Disney+ no dia 4 de abril. A produção nacional é inspirada no livro "Maria Bonita: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço", da jornalista Adriana Negreiros.

A série mostra os últimos anos de vida de Maria Bonita, primeira mulher a entrar no cangaço, e conta com Isis Valverde no papel principal. Na trama, a personagem impõe a própria voz num mundo em que as mulheres vivem submetidas à vontade dos homens.

Maria é a companheira de Lampião (Júlio Andrade) e se divide entre a vida fora da lei e o desejo de formar uma família. A produção mostra os últimos anos do grupo liderado por Lampião, a partir da perspectiva da cangaceira.

"Maria e o Cangaço", com seis episódios, tem direção geral de Sérgio Machado e direção de Thalita Rubio e Adrian Teijido.

No elenco estão Rômulo Braga, Mohana Uchôa, Clebia Sousa, Thainá Duarte, Geyson Luiz, Dan Ferreira, Jorge Paz e Chandelly Braz, entre outros talentos.

Splash divulga com exclusividade o teaser oficial e o primeiro pôster da série: