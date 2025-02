Mãe de João Gabriel diz que nora está bem e que Thamiris confundiu romance

Mãe dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, Marcia Siqueira analisou a relação de seus filhos com as demais sisters dentro do BBB 25 (Globo).

Enquanto João Pedro declarou estar solteiro no início do reality, João Gabriel indicou "ter alguém" fora da casa. A informação chamou a atenção de internautas após o brother trocar momentos de carinho com Thamiris, incluindo abraços e mãos dadas.

Thamiris chegou a desabafar sobre estar flertando com o brother e o confrontou sobre o assunto. O goiano, por sua vez, disse que se tratava apenas de uma amizade.

Esses episódios não passam de um "carinho natural de João", diz a mãe do brother. "Os dois irmãos são bastantes carinhosos —prova disso é o convívio deles dentro da casa. E como João Gabriel explicou até mesmo para a própria Thamiris, ele é assim com todo mundo. Ela meio que confundiu mesmo", afirma a designer de sobrancelhas em entrevista a Splash.

Marcia ainda diz que conversa com frequência com a pessoa com quem João Gabriel mantém um romance, e diz que ela está "bem" em relação aos episódios. "Até porque não aconteceu nada demais", pontua ela, mantendo anônima a identidade da mulher.

E o casal Eva e João Pedro?

Diferente do irmão, João Pedro está solteiro e já brincou sobre ser aproximar de Eva. Na festa da Líder de quarta-feira (19), ele viralizou ao parecer estar "hipnotizado" pela sister, enquanto ela dançava no pole dance.

João Pedro também já disse que Eva é "gata demais". "Ela arrasa, ela é gata, ela é tudo", afirmou para Gracyanne.

A mãe do gêmeo garante que receberia a "nova nora" de braços abertos.

Se isso acontecer, ficarei muito feliz. Ela é uma menina de ouro, muito encantadora. Marcia Siqueira

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas