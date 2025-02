Madrugada no 'BBB 25': Camilla é barrada da festa, irmãos discutem e romance desponta

A noite desta quarta-feira, 26, no Big Brother Brasil 25 contou com a festa do líder João Pedro. O tema escolhido foi o sertanejo e o brother curtiu a noite, mesmo após barrar Camilla da festa.

Essa não foi a única novidade: houve clima de romance entre João Pedro e Thamiris. Ambos conversaram sobre o jogo também, e a sister levou alguns apontamentos para Maike.

Apesar de não ter havido nenhuma apresentação de artistas convidados, os participantes do reality curtiram o momento entre si. O líder, protagonista da noite, também esteve em uma discussão com o irmão, João Gabriel, por conta de um chapéu entregue pela produção.

Veja o resumo da madrugada de festa do líder no BBB 25:

Camilla barrada

João Pedro vetou a sister, que não conseguiu cumprir o desafio do "Barrado no Baile" até o final para participar da festa. Ela desistiu de encontrar as chaves na dinâmica inédita.

A sister procurou por algumas horas pelas chaves escondidas nas bolinhas, mas desistiu depois de encontrar apenas três das cinco. Ela foi liberada após o final da festa para retornar para a casa.

O veto do líder na irmã de Thamiris não agradou a sister. Ela conversou com João Pedro, Maike e Gracyanne sobre o assunto, em momentos diferentes.

Com o líder, ela explicou que não ficou chateada com a escolha dele: "Não vou ficar com raiva pelas suas escolhas. Só que é minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso", disse.

Maike e Gracyanne opinam

Thamiris levou seu desabafo sobre o veto da irmã até Maike e Gracyanne. Ambos deram suas opiniões.

A participante comentou com o brother que Camilla deveria "estar arrasada" por não poder curtir a festa. Maike respondeu: "É bom para ela se ligar".

"Eles vão acabar se prejudicando por causa desse jogo", concluiu ela.

"O que me incomoda aqui, é que as pessoas jogam levando em consideração mil coisas, menos o jogo. Eu não vou colocar quem vota em mim, eu não vou colocar quem me vetaria, eu não vou colocar quem de fato eu gostaria de colocar. Eu vou colocar de acordo com o que está acontecendo porque eu não me comprometo", falou Thamiris sobre João Pedro.

Posteriormente, Gracyanne retomou o assunto em uma conversa com Daniele Hypólito.

Delma e Vilma conversam

Embora tenham protagonizado desavenças no passado, Delma e Vilma esqueceram o "caso do café" durante a festa. Elas conversaram sobre o jogo e trocaram elogios entre si.

Briga entre irmãos

João Gabriel discutiu com João Pedro por conta de um chapéu entregue pela produção. Ele acusou o líder de ter amassado o acessório e a produção interveio, mesmo após Aline e Vinícius tentaram apaziguar a conversa.

Clima de romance

Não só de discussão foi a noite: Thamiris e João Pedro flertaram durante a festa e ficaram abraçados. Em outro momento, ambos quase se beijaram.