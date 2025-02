Madrugada no BBB tem briga entre gêmeos e reconciliação de Vilma e Joselma

A Festa do Líder desta quinta-feira (27), comandada por João Pedro, foi marcada por tensão, desabafos e reconciliação. A noite começou animada, mas logo o clima pesou, principalmente entre os gêmeos da casa. O Splash separou os principais momentos:

O tempo fechou entre João Gabriel e João Pedro

Os irmãos protagonizaram o maior embate da noite. A confusão começou quando João Gabriel pegou um chapéu que estava com João Pedro, alegando que o acessório era seu. Irritado, João Gabriel fez críticas.

"Vai amassar meu chapéu? Vai não! Ele sabe que é meu. Não é bobo, não. O dele tá tudo amassado. Olha a mente de menino! Em vez de ser homem e falar 'é seu mesmo'. Não! Chapéu véi dele podre! O chapéu dele que é podre, todo aberto na aba. Tudo podre! Quer falar do meu? Dou não! Vai tomar no c! Pode vir quem quiser. Vai pegar essa bosta, não! Ele fica insistindo ainda. Dá uma raiva!"*

João Gabriel

Para conter os ânimos, a produção enviou um novo chapéu, e João Gabriel, visivelmente irritado, decidiu sair da festa para dormir. No entanto, pouco tempo depois, ele retornou. Mas a confusão ainda não havia acabado.

João Gabriel abandonou o Apê do Líder

O fim da festa mostrou que a situação entre os irmãos ficou insustentável. João Gabriel foi até o Apê do Líder, onde dormia com João Pedro, pegou suas coisas e se mudou para o Quarto Fantástico. Antes de sair, ele deixou um aviso claro ao irmão: "Comigo você não fala nunca mais", demonstrando ter rompido a relação entre os dois.

Vilma e Joselma selaram a paz

Nem só de brigas é feito o BBB 25. Vilma e Joselma, que já tiveram desentendimentos no jogo, mostraram que a rivalidade ficou para trás. Durante a festa, as duas trocaram elogios e reconheceram a força uma da outra. "A senhora é muito guerreira", disse Joselma. Vilma respondeu. "Você também, cara!".

A conversa seguiu em tom amigável, com Joselma reforçando. "Você não tem noção da sua garra.". "Você está indo muito bem", respondeu Vilma mencionando a atuação de Joselma no jogo do BBB 25.

Vitória ativa 'modo sobrevivência'

Vitória teve um momento de desabafo com Thamiris e Gracyanne Barbosa. A sister revelou estar se sentindo cansada e frustrada com o jogo.

Cheguei num nível que tem tanta coisa que me incomoda aqui, que eu entrei no modo sobrevivência. Eu já entrei no modo que já fiz de tudo pra tentar saber como jogar melhor, aprender a ler as pessoas, que eu vou fazer o que eu puder para sobreviver aqui. O que explica, de todas as provas, a gente não ter ganhado nenhuma? É porque tem que ser assim?

Vitória Strada

Thamiris, tentando entender a situação, levantou outra possibilidade. "Ou é porque a gente é muito ruim?!", questionou.