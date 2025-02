'Ainda Estou Aqui' mostra que 'dá para sonhar', diz diretora de elenco

Letícia Naveira, de 35 anos, foi a responsável por encontrar o elenco de "Ainda Estou Aqui", que pode vencer três Oscars neste final de semana.

Quando ela entrou na produção, em 2022, apenas Selton Mello estava escalado. Para o papel de Eunice Paiva, ela tinha muitas opções: "Sempre foi uma possibilidade ter as Fernandas, Torres e Montenegro, para o filme. No fim, era para ser delas. Elas trouxeram uma força inacreditável", diz em entrevista ao jornal Extra.

Letícia não imaginava o sucesso do filme. "Eu brinco que só daqui a dois anos vou entender o que estou vivendo e realmente aconteceu. Quando fui chamada para fazer o filme com o Walter Salles, eu sabia que teria uma repercussão por ser ele e com uma história muito importante do livro do Marcelo Rubens Paiva. Mas jamais imaginei que iríamos tão longe", conta.

Estou muito feliz de poder viver esse momento histórico. E sinto como se estivesse representando todo o Brasil. Estamos mostrando que dá para sonhar. Letícia Naveira, diretora de elenco

Ela está nos Estados Unidos para os eventos relacionados ao Oscar, cuja cerimônia acontece no domingo (2). Letícia conversou com um dos diretores da Academia, que organiza o Oscar, sobre a campanha dos brasileiros: "Esse diretor citou que as redes sociais do Oscar nunca mais foram as mesmas depois que a Fernanda Torres entrou ali [risos]. Eles estão amando isso. Disse que 'nunca viu isso na história do cinema'. Achei curioso".

Letícia destaca o desafio de escalar os militares do filme. "Foi delicado porque buscávamos atores que tivessem uma dualidade na interpretação. Não poderiam só ser vilões. Queríamos quem desse a noção de que tem uma família, volta para casa e que acredita que estava fazendo o melhor ali. Isso ajuda a trazer verdade", explicou.